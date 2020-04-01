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Antalya'da sağlık çalışanları ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara domates ve salatalık ikramı

MHP Serik İlçe Teşkilatı tarafından sağlık çalışanları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlara 8 ton domates ve salatalık dağıtıldı.

01.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:48
Antalya'da sağlık çalışanları ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara domates ve salatalık ikramı
MHP Serik İlçe Teşkilatı tarafından sağlık çalışanları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlara 8 ton domates ve salatalık dağıtıldı.
MHP İlçe Teşkilatı tarafından temin edilen salatalık ve domatesin bir tonu sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere Serik Devlet Hastanesine bırakıldı. Geri kalan ürünler ise salgın dolayısıyla dışarı çıkmaları kısıtlanan kişilere dağıtılmak üzere mahalle muhtarlarına teslim edildi.
İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun, yaptığı açıklamada, gece gündüz demeden kendi sağlıklarını hiçe sayarak hizmet eden sağlık çalışanlarına minnet duyduklarını, kendilerini alkışladıklarını söyledi.
Paketler halinde hazırladıkları domates ve salatalıkları mahalle muhtarları vasıtasıyla 65 yaş üstü kişilerin bulunduğu evlere dağıtıldığını belirten Coşkun, en az bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.
Coşkun, "Biz bize yeteriz Türkiyem. Biz bize yeteriz Serik." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: serik, MHP, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Antalya'da sağlık çalışanları ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara domates ve salatalık ikramı - Haberler

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