Antalya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da vatandaşlar balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır. Bugün saat 14'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" şeklindeki paylaşımının ardından Antalya'da da, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı görev yapan sağlık çalışanlarına balkonlar ve pencerelerden alkışlarla destek verildi. -Pencere ve balkonlara çıkan Antalyalılar hep birlikte alkışlarla sağlık çalışanlarını alkışladı. Bazı anneler de bebekleri ise meslektaşlarına alkışlarla destek oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA