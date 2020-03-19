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Antalya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Antalya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da vatandaşlar balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti.

19.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:56
Antalya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek
ANTALYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da vatandaşlar balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti.
Bakan Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır. Bugün saat 14'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" şeklindeki paylaşımının ardından Antalya'da da, yeni tip Korona virüse(Kovid-19) karşı görev yapan sağlık çalışanlarına balkonlar ve pencerelerden alkışlarla destek verdi. Pencere ve balkonlara çıkan Antalyalılar hep birlikte alkışlarla sağlık çalışanlarını alkışladı. Bazı annelerde bebekleri ise meslektaşlarına alkışlarla destek oldu. Antalya’da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: İHA

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Antalya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Etiketler : Güncel

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