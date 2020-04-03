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Antalya'da sağlık çalışanlarından yemek parası alındığı iddiası

Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, uygulama otelinde kalan birkaç sağlık çalışanından alınan 50 liralık yemek parasının yapılan düzenlemenin ardından iade edildiğini bildirdi.

03.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:36
Antalya'da sağlık çalışanlarından yemek parası alındığı iddiası
Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, uygulama otelinde kalan birkaç sağlık çalışanından alınan 50 liralık yemek parasının yapılan düzenlemenin ardından iade edildiğini bildirdi.
Hülür, yaptığı açıklamada, basında yer alan "Evlerine gönderilmeyen sağlık çalışanlarından 50 lira yemek parası alınıyor" haberlerinin ardından inceleme yapıldığını belirtti.
Sağlık çalışanlarının motivasyonun önemli olduğunu vurgulayan Hülür, şunları kaydetti:
"Antalya Uygulama Otelinde oda kahvaltı olarak konaklayan birkaç sağlık çalışanımızdan ilk gün için ücret alınmıştır. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra ilk gün alınan ücretler sağlık çalışanlarımıza iade edilmiştir. Yapılan düzenlemelerden sonra hiçbir sağlık çalışanımızdan ücret alınmamıştır. Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından bu zorlu süreçte üstün çaba göstererek halkımıza aralıksız hizmet veren sağlık çalışanlarımızın her türlü ihtiyaçları tarafımızca karşılanmaktadır. Özellikle böylesi hassas bir dönemde sağlık çalışanlarımızın motivasyonunu bozan haberlerin yapılmasını kınıyoruz, devletimiz tüm imkanlarıyla sağlık çalışanlarının yanındadır."

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Antalya'da sağlık çalışanlarından yemek parası alındığı iddiası - Haberler

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