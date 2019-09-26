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Antalya'da sağlıksız koşullarda üretilen midye dolmalara el konuldu

Antalya'da sağlıksız koşullarda üretilen 1 ton 550 kilogram midye dolmaya el konuldu.

26.09.2019 13:58Antalya'da sağlıksız koşullarda üretilen midye dolmalara el konuldu
Antalya'da sağlıksız koşullarda üretilen 1 ton 550 kilogram midye dolmaya el konuldu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kepez ilçesindeki Hüsnü Karakaş ve Güneş mahallelerinde sağlıksız koşullarda midye dolma üretildiği ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Antalya Büyükşehir Zabıta Müdürlüğü, Kepez Tarım Müdürlüğü ve Kepez Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "merdiven altı" tabir edilen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda 1 ton 550 kilogram sağlıksız midye dolma ele geçirildiği bildirildi.
Ekiplerin insan sağlığının hiçe sayıldığı, hijyen koşullarının olmadığı mekanlarda üretim yapan
kişilerin çuvalladıkları midye ve üretim için kullandıkları çeşitli malzemelere de el konulduğu aktarılan açıklamada, "Operasyonlarda midye dolmaların bekletildiği 5 buzdolabı, 4 merdaneli çamaşır makinesi, 3 ocaklı tüpün de aralarında bulunduğu çok sayıda araç gerece de el konuldu. Halkın sağlığını hiçe sayan kişilere ise cezai işlem uygulandı." ifadelerine yer verildi.

Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

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