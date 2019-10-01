Haberler » Güncel » Haber

Antalya'da sağlıksız olduğu belirlenen 8 ton midye imha edildi

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, yol kontrolleri sırasında durdurulan TIR'da, ele geçirilen 8 ton midye, sağlıksız olduğu gerekçesiyle imha edildi.

01.10.2019 16:43Antalya'da sağlıksız olduğu belirlenen 8 ton midye imha edildi
ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, yol kontrolleri sırasında durdurulan TIR'da, ele geçirilen 8 ton midye, sağlıksız olduğu gerekçesiyle imha edildi.
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Antalya- Isparta karayolu Aksu ilçesinde durdurulan TIR'ın kasasında, 8 ton çuvallanmış midye bulundu. Yapılan incelemede midyelerin sağlıksız olduğu tespit edildi. Midyelere el koyan ekipler, TIR şoförü ve midye ticareti yapan yanındaki kişiler hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında cezai işlem yaptı. Ele geçirilen 8 ton midye ise Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.



Antalya, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:51 FLAŞ
23:50 Adana'daki terör saldırısı
23:50 Başkentte çatı yangını
23:46 Antalya'da yaşlı adamın dolandırıcılık yaptığı iddiası
23:46 Putin, ruhani ile görüştü
23:45 Eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı
23:40 Ruhani ile Putin nükleer anlaşmayı görüştü