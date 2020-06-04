Antalya'da sahil sosyal mesafeli doldu

Antalya'da sahil sosyal mesafeli dolduAntalya'da 1 Haziran itibariyle sahile giriş yasağının kalkmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı sahili yerli, yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

04.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:46
Antalya'da sahil sosyal mesafeli doldu
Antalya'da 1 Haziran itibariyle sahile giriş yasağının kalkmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı sahili yerli, yabancı tatilcilerin akınına uğradı. Sosyal mesafe kurallarına uyup maskeleriyle sahile gelenler, bir yandan denizi izledi bir yandan da sohbet etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlerin yasaklandığı sahiller, 1 Haziran itibariyle açıldı. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenler, sosyal mesafe kuralına uyup maske takarak oturdu. Kimilerinin denize girdiği plajda, güneşlenen ve manzarayı izleyenlerin çoğunlukta olduğu görüldü. Sahiller, 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkma yasağından dolayı yetişkinlere kaldı. Ailesiyle birlikte İran'dan gelerek Antalya'ya yerleşen Nesrin Dalgale ile Hadis Ahmadi, sahilin tadını çıkaranlar arasında yer aldı. Maskelerinin yanı sıra şapkalarıyla dikkati çeken İranlı gençler, bol bol fotoğraf çektirdi. Antalya'yı çok sevdiğini belirten Nasrin Dalgale, "Maskemizi alarak buraya geldik. Sahil çok güzel. Fakat virüs önlemlerimizi ihmal etmiyoruz" dedi. Hadis Ahmadi de "Güneş ve deniz muhteşem. Antalya bir cennet. İran'dan gelip burada yaşayan birisi olarak çok mutluyum" diye konuştu.
Antalya'nın güzel bir şehir olduğunu fakat koronavirüsten dolayı bir süre insanlara kapandığını anlatan İcaziye Çınar, "Plajların açılması bizi mutlu etti. Sosyal mesafe kurallarına uyarak denizin ve güneşin tadını çıkartıyoruz. İnsanların iç içe oturmaması ve dikkatli olması da mutluluk verici" dedi.
Arkadaşıyla sahilde dinlenmeye geldiklerini anlatan Behiye Gayretli, "Hava çok sıcak. Fakat deniz biraz soğuk. Bu nedenle denize girmiyoruz ama manzaranın ve güneşin tadını çıkartıyoruz. Sahilde maske takarak oturuyorum, fakat o güzel havanın kokusunu alamamaktan dolayı mutsuz oluyorum. Koronavirüsten dolayı bir süre daha maske ile dolaşacağız" diye konuştu.
Arkadaşıyla sahilde yürüyüş yapıp selfie çeken Damla Özçakmak da 2,5 aydır evde sıkıldığını değişiklik yapmak istediğini söyledi. Bu nedenle sahile geldiklerini anlatan Özçakmak, "Dışarı çıkmak aslında çok bir avantaj sağlamıyor. Çünkü maske takıyoruz ve bir süre daha takmaya mecburuz" dedi. Antalya’da sahil sosyal mesafeli doldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye’nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Türkiye’nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt Haber
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Diyarbakır’da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Fransa’da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Haberler››Güncel››Antalya'da sahil sosyal mesafeli doldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:42: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak - Haber 14:41: Antalya sahilinde, sosyal mesafeli kalabalık - Haber 14:41: İzmir'deki cezaevlerinde koronavirüs vakası kalmadı - Haber 14:41: Aldıkları tedbirlerle virüsü kendilerinden uzak tuttular - Haber 14:39: İşe alınacaklar kura ile belirlendi - Haber 13:18: Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi - Haber 13:15: Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti - Haberler 12:44: Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek - Haber 11:09: Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü - Haberler 08:42: Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı - Haberler