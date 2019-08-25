Haberler» Güncel» Haber

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

25.08.2019 14:08 Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.
Okurcalar Mahallesi sahilinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden çevredekiler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, incelemenin ardından Alanya Belediye Mezarlığı morguna götürüldü.
Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, Mersin'in Anamur ilçesinde 20 Ağustos'ta Fazilet Bal ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Ayhan Şeker'e ait olduğu tahmin ediliyor.
Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin, akıntıyla Alanya ilçesine sürüklendiği sanılıyor.
Bu arada, Fazilet Bal'ın cansız bedeni 23 Ağustos'ta Alanya Yat Limanı açıklarında bulunmuştu.

Okurcalar, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:03   STK gönüllüleri selde ölen 'Cici Baba' için basın açıklaması yaptı
15:03   Çiçek ailesinin acı günü
15:02   Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
15:01   Hasankeyf yolu 8 Ekim'de kapanacak
15:00   İçişleri Bakan Yardımcısı İnce Hatay'da
14:59   Yaralı çobanaldatan kuşu koruma altına alındı
14:59   "Melen'de raftinge tüm ülkelerden rağbet var"