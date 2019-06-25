25.06.2019 15:04
Haberler » Güncel » Haber

Antalya'da sahiller doldu

Antalya

HAVA sıcaklığının 32 derece, nem oranının ise yüzde 65'lere yükseldiği Antalya'da Lara Plajları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

HAVA sıcaklığının 32 derece, nem oranının ise yüzde 65'lere yükseldiği Antalya 'da Lara Plajları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
Lara bölgesinde birçok plaj işletmesinin bulunduğu Lara Beach, sabahın erken saatlerinden itibaren turistleri ağırlamaya başladı. Sahillerde 7'den 70'e her yaştan tatilci denize girdi, şezlonglara uzanarak güneşlendi. Kimileri sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak için saatlerce denizde kaldı. Anneler çocuklarıyla birlikte kumsalda yürüyüşe çıktı, keyifli anlar yaşadı. Yüksek nem fotoğraf karelerine de yansıdı. Toroslar nem bulutlarının arkasında kalarak gözden kayboldu.


- Antalya
Kaynak: DHA
Antalya , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:15 THY, filoya katacağı 'Rüya' uçağı için isim anketi başlattı
17:15 Edirne'de asayiş
17:15 Kahramanları, duvara resmediyorlar
17:14 THY, filoya katacağı 'Rüya' uçağı için isim anketi başlattı
17:14 Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve beraberindeki personelle bir araya geldi
17:14 Yılın ilk yarısı için hedef 40 bin ton
17:13 AK Parti MYK toplandı