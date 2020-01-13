Haberler » Güncel » Antalya'da sahiller doldu - Haber

Antalya'da sahiller doldu

Antalya'da sahiller dolduANTALYA'da kent sakinleri ve tatilciler, sahilleri doldurdu, güzel havanın keyfini yaşadı.

13.01.2020 01:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 01:54
'da sahiller doldu
ANTALYA'da kent sakinleri ve tatilciler, sahilleri doldurdu, güzel havanın keyfini yaşadı.
Hava sıcaklığının 17, nemin 32 derece kaydedildiği Antalya'da, parçalı bulutlu havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Sahile gelenler bu kez denize girmeyip kumsalda güzel havanın tadını çıkardı. Bazı çiftler sahilde satranç oynarken, bazıları da balık avlamayı tercih etti. Sahil kenarındaki işletmeciler de doluluktan memnun olduklarını söyledi. İşletmeci Ali Akın, vatandaşların, dağların eteğindeki karı izlerken sahilde ayaklarını denize uzatmanın keyfini yaşadığını belirtti.
Antalya'da sahiller doldu

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:00  Van'ın 3 ilçesinde okullara kar tatili - Haber
01:58  Van'da eğitime kar engeli - Haber
01:53  FLAŞ - Haber
01:53  FLAŞ - Haber
01:52  Antalya'da sahiller doldu - Haber
00:35  Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı - Haber
23:35  4,7'lik Silivri depremini bilen araştırmacıdan uyarı: Marmara'dan ziyade Doğu ve Güneydoğu'da 6 şiddetinde deprem olursa şaşırmam - Haber
23:00  Konteynerde bulunan ceset olayından korkunç detaylar geldi! Kafası vücudu ayrı yerde, diğer parçaları ayrı yerde - Haber
22:22  İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak açıklama: İran'ı nükleer anlaşmanın hükümlerine uymaya davet ediyoruz - Haber
22:19  Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi - Haber
13.01.2020 02:26:13