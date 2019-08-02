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Antalya'da sahillerde yoğunluk

Antalya'da sıcak havada serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

02.08.2019 14:15 Antalya'da sahillerde yoğunluk
Antalya'da sıcak havada serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 74'e ulaştı.
Sıcak ve nemli havadan bunalanlar, Konyaaltı Sahilinde denize girerek serinledi.
Sarısu'dan 650 metre yükseklikteki Tünektepe'ye teleferikle çıkan yerli ve yabancı turistler ise bir yandan manzaranın keyfini çıkarırken bir yandan kentin üzerini örten nem bulutlarını görme fırsatı buldu.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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