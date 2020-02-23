Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Ünlü sanatçı Gülben Ergen önceki gün Antalya 'da sahne aldı. Sektöre güçlü bir giriş yapan Atlantik Halı'nın 300'ü aşkın bayisini bir araya getirdiği organizasyonda sahneye çıkan Ergen için özel üretilen halı sahneye serildi. Şarkılarını bu halı üzerinde seslendiren Gülben Ergen dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

"ŞAHANE BİR KONSERDİ"

Antalya'daki organizasyona katılan Gülben Ergen hem 3 gün boyunca güneş ve denizin keyfini çıkardı hem de organizasyonun kapanış gecesinde sahne aldı. Kendisi için unutulmaz anların yaşandığını belirten Gülben Ergen bu anları Instagram hesabından da paylaşarak "Şarkılarımızı hep birlikte söylediğimiz şahane bir konserdi" notunu düştü.

"2020 KOLEKSİYONU ÇOK İDDİALI"

Öte yandan 2020 yılına çok iddialı bir koleksiyonla merhaba dediklerini ifade eden Atlantik Halı Yönetim kurulu Başkanı Hasan Kaplan, "Bayilerimiz ile geçtiğimiz yıl oldukça başarılı bir dönem sonrası iş stresimize hem kısa bir mola verdik hem de 2020 yılı hedeflerimizi belirledik. Çok iddialı bir koleksiyonla, bizi tercih edenleri memnun edeceğiz" dedi.