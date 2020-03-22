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Antalya'da sahte içki operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte içki imal ederek piyasaya süren market sahibi 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

22.03.2020 18:35 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:43
Antalya'da sahte içki operasyonu
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde sahte içki imal ederek piyasaya süren market sahibi 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda aromalar ve 107 litre etil alkol ele geçirildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, mahallede faaliyet gösteren marketin sahte içki imal ederek piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. İhbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri (JASAT) marketin işletmecileri A.T. ve B.V.'yi 2 gün boyunca fiziksel takibe alarak, şüphelilere ait ev ve depo adreslerini tespit etti. Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda, şüphelilere ait markette, evde ve depoda bugün arama yapıldı.

Yapılan aramada 36 adet 25 mm'lik anason aroması, 17 adet 25 mm'lik viski aroması, 15 adet 25 mm'lik yaş üzüm aroması, 107 litre etil alkol ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa

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Yorumlar (1)
ÖMER GÜÇLÜ:sahte karları ne yapacaksın insansağlık ile oynadığı için beşyüzbin tl ceza vereceksi, n başkası yap masın üç ay hapis verir sen aynı işi yapar 90 gün sora akır para cezası iyi gelir
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