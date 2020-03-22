Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da sahte içki operasyonunda iki zanlı yakalandı - Haberler

Antalya'da sahte içki operasyonunda iki zanlı yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sahte içki imal ettikleri iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

22.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:44
Antalya'da sahte içki operasyonunda iki zanlı yakalandı
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde, sahte içki imal ettikleri iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir marketin sahte içki imal ederek piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.
Market işletmecileri A.T. ve B.V.'yi takibe alan ekipler, şüphelilerin ev ve depo adreslerine düzenledikleri operasyonda, 107 litre etil alkol ile 68 adet 25 mililitrelik içki aroması ele geçirdi.
Operasyonda, iki zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Manavgat, Antalya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı Haberler
Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak Haberler
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak
Uyarıları hiçe saydılar! Sahile masa kurup okey oynadılar Haberler
Uyarıları hiçe saydılar! Sahile masa kurup okey oynadılar
İtalya’da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor Haberler
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor
AB’nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı Haberler
AB'nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar ’Vaka sayısı saklanıyor’ dedi Haberler
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar "Vaka sayısı saklanıyor" dedi
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek Haberler
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti

Son Dakika Güncel Haberleri

Kolombiya'daki hapishane ayaklanmasında 23 mahkum öldü - Haber Kahramanmaraş'ta otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı - Haber Denizli'de araçlara ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti - Haber Aydın'da sağlık çalışanları halk otobüslerine ücretsiz binecek - Haber Ağaç budarken başına dal düşen kişi, öldü - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading