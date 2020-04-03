Antalya'da sahte maske operasyonu
Antalya'da polisin iki ayrı iş yerine yaptığı operasyonda 12 bin 150 adet sahte maske ele geçirildi.
03.04.2020 23:01 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:01
Korona virüs tedbirlerine karşılık kullanılan tıbbi maske, dezenfektan gibi ürünlerine aşırı talep olmasını fırsat bilenlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Muratpaşa ilçesinde 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada yapılan 12 bin 150 adet izinsiz ve sağlık koşullarına uygun olmayan maske ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 2 kişi hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden "TCK-186 sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA