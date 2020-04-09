Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezi'ne kar yağdı
Antalya'daki Saklıkent Kayak Merkezi'nde nisanda yağan kar etkili oldu.
Antalya 'daki Saklıkent Kayak Merkezi'nde nisanda yağan kar etkili oldu.
Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta, Beydağları'ndaki Bakırlıtepe mevkisine 1971'de dönemin valisi Hüseyin Öğütçen öncülüğünde kurulan kayak merkezinde dün etkili olan yağmur, gece saatlerinde itibaren yerini kara bıraktı.
Acemi, orta seviye ve profesyoneller için 4 pistin bulunduğu Saklıkent'in alt kesimlerinde 5 santimetre civarında kar kalınlığı oluştu.
Saklıkent Kayak Kompleksinin Genel Müdürü Hasan Sevindi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah kar sürpriziyle karşılaştıklarını söyledi.
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin bulunduğu dağın zirvesine doğru, 35 santimetre kar olduğunu anlatan Sevindi, "Nisan ayında nadiren kar yağardı." dedi.
Vali Münir Karaloğlu da sosyal medya hesabından "9 Nisan Antalya Saklıkent'e kar yağdı. Koronavirüs dünyayı soğutuyor." paylaşımında bulundu.
Kaynak: AA