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Antalya'da salsa şöleni

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Sportif Salsa Dans Yarışmaları ve Kulüplerarası Salsa Şampiyonası'nın ikinci etabı, Antalya'da başladı.

18.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:36Antalya'da salsa şöleni
Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Sportif Salsa Dans Yarışmaları ve Kulüplerarası Salsa Şampiyonası'nın ikinci etabı, 'da başladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyona, Cam Piramit ev sahipliği yapıyor.
Türkiye'nin farklı şehirlerindeki dans kulüplerinden gelen 750 dansçının katıldığı şampiyonada, yarışmacılar performanslarıyla jüriden yüksek puan almaya çalıştı.
Organizasyon yarın sona erecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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