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Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya'da sazlık alanda çıkan ve seraları tehdit eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

21.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:30Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
'da sazlık alanda çıkan ve seraları tehdit eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Aksu ilçesi Yamansaz mevkisindeki sazlık alanda, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın şiddetiyle yayılan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı 15 ekip müdahale ediyor.
Alevlerin yerleşim yerlerine ve seralara sıçramaması için çaba gösteriliyor.
Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarında ekiplere yardımcı oluyor. Yangın bölgesine yakın evleri bulunanlar, çektikleri hortumlarla alevlere müdahale ediyor.
Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, vatandaşlara ait otomobillerin sazlık alandan uzaklaştırılmasını sağladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahale edilmekte güçlük çekildiğini ve yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.
Yangının yaklaşık 1500 dönümlük alanda etkili olduğu belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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