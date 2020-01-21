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Antalya'da sazlık yangını (1)

ANTALYA'nın Aksu ilçesine bağlı Yamansaz mevkisindeki sazlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

21.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:54Antalya'da sazlık yangını (1)

ANTALYA'nın ilçesine bağlı Yamansaz mevkisindeki sazlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, seralara yaklaşırken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

Aksu'ya bağlı Yamansaz mevkisindeki sazlıkta, dün gece, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Ara ara sönüp, rüzgarın şiddetiyle tekrar başlayan yangın, bugün öğle saatlerinde büyüdü. Alevlerin seralara yaklaştığını görenler, itfaiyeye verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, çok sayıda itfaiye aracıyla yangına müdahaleye başladı. Sazlığa giden yol olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri, müdahalede güçlük çekiyor.



İtfaiye, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA

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