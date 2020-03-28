Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'da şehirler arası otobüs seferlerine yönelik sıkı tedbirler alındı

Antalya'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerine yönelik kararlara uymayanlar, 3 bin 150 lira idari para ile iki aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.

28.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:52
Antalya'da şehirler arası otobüs seferlerine yönelik sıkı tedbirler alındı

Antalya 'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerine yönelik kararlara uymayanlar, 3 bin 150 lira idari para ile iki aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.


Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, İçişleri Bakanlığının yayımladığı Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerine ilişkin, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.


Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, salgının önlenmesine yönelik önemli kararlar alındığı, şehirler arası otobüs seferlerinin Valilik izniyle yapılabileceği belirtildi.


Vatandaşların bulundukları yerde kalmalarının esas olup, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 günde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayanların şehirler arası yolculuk yapmasının Valilik izniyle gerçekleştirileceği ifade edildi.


İller arasında seyahat etmesi zorunlu olanların, valilik ve kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kuruluna başvuracağı, uygun görülmesi halinde seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" düzenleneceği bildirildi.


Seyahat İzin Kurulunca, şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilenlerin başvuruları dikkate alınarak otobüs seferi planlaması için ilgililere bilgi verileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak. Yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine izin verilecek. Antalya'ya gelecekleri bildirilen yolcuların il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecek, karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınarak, sıklıkla kontrol edilecek."


"Hapis cezasıyla da cezalandırılabilecek"


Yolculuğuna izin verilen otobüslerin, seyahat güzergahlarında sadece Antalya Şehirlerarası Yolcu Otogarı'nda ve ilçe otogarlarında durabileceği, seyahat izni verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması halinde alabilecekleri bildirildi.


Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklandığı vurgulanan açıklamada, "Alınan kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı olmak üzere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira, Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası uygulanacak. Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek." ifadelerin yer verildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da şehirler arası otobüs seferlerine yönelik sıkı tedbirler alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İsrail basını: Merkel, Netanyahu’nun virüs yardımı isteğini reddetti Haberler
İsrail basını: Merkel, Netanyahu'nun virüs yardımı isteğini reddetti
Jandarmayı ’kavga var’ ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar Haberler
Jandarmayı 'kavga var' ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar
4 Fransız’dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor Haberler
4 Fransız'dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı Haberler
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı
Yozgat’ta bir köyde koronavirüs karantinası! Giriş-çıkışlar durduruldu Haberler
Yozgat'ta bir köyde koronavirüs karantinası! Giriş-çıkışlar durduruldu
Korona dolandırıcılığı! Haplarda resmi kullanılan doktor şikayetçi oldu Haberler
Korona dolandırıcılığı! Haplarda resmi kullanılan doktor şikayetçi oldu
Rusya duyurdu: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik Haberler
Rusya duyurdu: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik
’Samsun’da süper bulaştırıcı var’ haberlerine Valilik’ten yalanlama Haberler
"Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine Valilik'ten yalanlama

Son Dakika Güncel Haberleri

17:20: Tabiat parkı ziyaretçilere kapatıldı - Haber 17:20: Kırklareli'nin giriş çıkışlarında Korona virüs denetimi - Haber 17:20: DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Haber 17:19: Piknikçiler göl kenarına akın etti - Haber 17:19: ÜSKÜDAR'DA TEZGAHINA EL KONULAN SİMİTÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU - Haber 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 16:09: Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu - Haberler 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin 14:30: İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı - Haber 14:10: Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama - Haber