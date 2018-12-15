Antalya'da Şehit Emniyet Müdürüne Hakarete Tutuklama

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:11



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:11

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla Antalya'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Manavgat ilçesinde yaşayan S.İ. hakkında sosyal medya aracılığıyla Verdi'ye hakaret ettiği gerekçesiyle çalışma başlatıldı.Polis ekiplerince gözaltına alınan S.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "hakaret" suçlamalarıyla tutuklandı.