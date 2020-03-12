Antalya'da şehitler için kavurma dağıtıldı
Antalya'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için kavurma dağıtıldı.
12.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:02
Antalya 'da, Suriye 'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için kavurma dağıtıldı.
Antalya Kasaplar Odası tarafından, Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda "Şehitlerimiz için Kavurma" programı düzenlendi.
İl Müftüsü Osman Artan'ın, şehitler için yaptığı duanın ardından kazanlarda pişirilen kavurma ve pilav, vatandaşlara ikram edildi.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili de olan Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, birlik ve beraberliğin her zaman önemli olduğunu söyledi.
Duanın önemini anlatan Yardımcı, "Şehitlerimize dua için vatandaşımıza kavurma dağıtıyoruz. Şehitlerimiz için ne yapsak az. Gün birlik, beraberlik günüdür. Ruhları şad olsun. " diye konuştu.
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ise esnaf odalarının birliktelikleriyle örnek olduğunu, anlamlı bir program olduğunu bildirdi.
Antalya Kasaplar Odası tarafından, Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda "Şehitlerimiz için Kavurma" programı düzenlendi.
İl Müftüsü Osman Artan'ın, şehitler için yaptığı duanın ardından kazanlarda pişirilen kavurma ve pilav, vatandaşlara ikram edildi.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili de olan Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, birlik ve beraberliğin her zaman önemli olduğunu söyledi.
Duanın önemini anlatan Yardımcı, "Şehitlerimize dua için vatandaşımıza kavurma dağıtıyoruz. Şehitlerimiz için ne yapsak az. Gün birlik, beraberlik günüdür. Ruhları şad olsun. " diye konuştu.
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ise esnaf odalarının birliktelikleriyle örnek olduğunu, anlamlı bir program olduğunu bildirdi.
Kaynak: AA
Manşet
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