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Antalya'da semt pazarında 1 kilometrelik kuyruk

Antalya'da semt pazarında 1 kilometrelik kuyruk Sosyal mesafe kuralı uygulandı, toplu alışverişin önüne geçildi, kuyruk 1 kilometreyi buldu Korkuteli'nde her hafta Çarşamba günü kurulan ilçe pazarına girmek isteyenler bir kilometrelik kuyruk oluşturdu.

15.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:38
Antalya 'da semt pazarında 1 kilometrelik kuyruk
Sosyal mesafe kuralı uygulandı, toplu alışverişin önüne geçildi, kuyruk 1 kilometreyi buldu
ANTALYA - Korkuteli 'nde her hafta Çarşamba günü kurulan ilçe pazarına girmek isteyenler bir kilometrelik kuyruk oluşturdu. Pazar yeri girişinde sosyal mesafe kuralları harfiyen uygulandı. Maskesiz gelenlere Korkuteli Belediyesi tarafından maske dağıtılıp, ateş ölçer ile sıcaklık ölçüldü ve sürekli uyarılar yapıldı.
Korkuteli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından vatandaşların tek tek ateşini kontrol ederken, dezenfeksiyon tünelinden geçilerek girilen pazar girişinde sosyal mesafe uygulaması ve toplu giriş yaptırılmaması sebebiyle yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, belediyenin kurduğu dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra içeri alındı.
Zabıta ekiplerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, vatandaşlara alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Maskesiz gelenlere ise maske dağıtıldı. Antalya’da semt pazarında 1 kilometrelik kuyruk

Kaynak: İHA

Etiketler: Korkuteli, Çarşamba, Antalya, Yerel
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