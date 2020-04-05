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Antalya'da seralardaki hasar günün ağarması ile ortaya çıktı

Antalya'nın Kaş ilçesinde fırtınada zarar gören seralardaki hasar günün ağarması ile ortaya çıktı.

05.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:03
Antalya'da seralardaki hasar günün ağarması ile ortaya çıktı
Antalya 'nın Kaş ilçesinde fırtınada zarar gören seralardaki hasar günün ağarması ile ortaya çıktı.

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, Kaş ilçesinde çok sayıda serada zarara yol açtı. Kaş'ın sera bölgesi olan Yeşilköy , Kınık , Ova, Çavdır ve diğer mahallelerinde seraların naylonları yırtılırken, bir cam sera ise büyük zarar gördü. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve Kaş İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti için bölgeye gitti. İlk olarak Palamut Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Ulutaş ve beraberindekiler, fırtınadan dolayı elektrik direklerinin yıkılmasıyla mahallenin elektrik kesintisi yaşadığını bildirdi. Mahallede bazı seraların da zarar gördüğünü öğrenen Ulutaş, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ardından Kınık Mahallesi'ne geçen Ulutaş, üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Üretici Ali İhsan Betik'in 6 dönümlük serasında hasar olduğu ve naylonların yırtıldığı görüldü. Bir diğer üreticinin ise serasının yerle bir olduğu öğrenildi.

Başkan Ulutaş ve beraberindeki yetkililerin seralardaki incelemeleri devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeşilköy, Antalya, Kınık, Güncel
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