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Antalya'da seraları tehdit eden sazlık yangını korkuttu

Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın, seralara ulaşmadan itfaiye tarafından söndürüldü.

15.09.2019 20:35Antalya'da seraları tehdit eden sazlık yangını korkuttu
Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın, seralara ulaşmadan itfaiye tarafından söndürüldü.
Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi girişindeki sazlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan alevler, çevredeki seraları tehdit etmeye başladı. Yangını fark eden bölge sakinleri itfaiye haber verirken, bir yandan da kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Sera sahipleri alevlere traktörle müdahale etti, meyve bahçesindeki yaşlı bir çift de, hortumla su tutup alevlere toprak atarak yangını söndürmeye çalıştı.
İhbarın ardından olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
(İHA)

İtfaiye, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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