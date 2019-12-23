Haberler » Güncel » Antalya'da servis aracı kayalıklara çarptı: 17 yaralı - Haber

Antalya'da servis aracı kayalıklara çarptı: 17 yaralı

Antalya'da servis aracı kayalıklara çarptı: 17 yaralıAntalya'da, otel personelini taşıyan servis midibüsünün yağışın etkisiyle yoldan çıkarak kayalıklara çarpmasıyla meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

23.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:04
'da servis aracı kayalıklara çarptı: 17 yaralı
Antalya'da, otel personelini taşıyan servis midibüsünün yağışın etkisiyle yoldan çıkarak kayalıklara çarpmasıyla meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Topçam mevkiinde meydana geldi. Adem Şahan'ın kullandığı 07 KR 931 plakalı servis midibüsü, yağışın etkisiyle yoldan çıkarak, yamaçtaki kayalıklara çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre sürücü dahil 17 kişi yaralandı. verilmesi üzerine olay yerine sağlı, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.
Midibüsün, bir otelin personelini taşıdığı kaydedildi.
(GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR)
HABER: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
Antalya'da servis aracı kayalıklara çarptı: 17 yaralı

Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:32   Gemerek'te "Ailem Derste Başarım Zirvede" projesi - Haber
10:31   Komşusunu rahatsız edene hapis ve para cezası! - Haber
10:30   Deniz ulaşımına lodos engeli - Haber
10:28   Sinan Aygün, "Madem benim bu rantım 950 milyon lira ben rantı da arsaları da iki kuleyi de ona... - Haber
10:28   VASKİ'den büyük tasarruf - Haber
09:49   Mehmet Ağar'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay sözler: Particikler kurmanın Türkiye'ye faydası yok - Haber
08:40   Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı - Haber
08:28   Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul'u eleştirdi: Yanlış yatırım - Haber
07:44   Binali Yıldırım'ın KYK affı sorusuna verdiği yanıt öğrencileri güldürdü: Koltuk elden gitti - Haber
07:17   İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri iptal edildi - Haber
23.12.2019 10:37:43