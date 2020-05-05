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Antalya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir içecek firmasına ait malzeme yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı
05.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:38
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir içecek firmasına ait malzeme yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat-Antalya D-400 karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Murat Okçuoğlu'nun kullandığı 32 AAC 569 plakalı kamyonet Hatipler Yenimahalle mevkiine geldiğinde motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Kamyoneti yolun sağına çeken sürücü, yol kenarındaki iş yerinden aldığı yangın söndürme tüpüyle yangına müdahalede bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi ekipleri yangını söndürdü. Yangında kamyonetin motor bölümü ve şoför mahallinin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği gözlendi.

Murat Okçuoğlu, motordan duman çıkınca hemen aracı durdurduğunu belirterek, "Yol kenarında bulunan iş yerine koşarak yangın tüpü aldım ve müdahalede bulundum. Ama kısa sürede büyüdü. İtfaiye 5 dakika içerisinde gelip müdahale etmesine rağmen tamamen yandı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Haber
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