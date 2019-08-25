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Antalya'da sıcak hava bunalttı, sahiller doldu

HAVA sıcaklığının 38 derece kaydedildiği Antalya'da, sıcaktan bunalanlar serinlemek için sahilleri doldurdu.

25.08.2019 12:29 Antalya'da sıcak hava bunalttı, sahiller doldu
HAVA sıcaklığının 38 derece kaydedildiği Antalya'da, sıcaktan bunalanlar serinlemek için sahilleri doldurdu.
Antalya'da hava sıcaklığı 38.6, deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece kaydedildi. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 40 derece olduğu Antalya'da kent sakinleri ve tatilciler serinlemek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Pek çok kişi yüzmeyi tercih ederken bazıları sahilde yürüyüş yaptı, şezlonglara uzanarak güneşlendi. Çocuklar ise hem yüzdü hem de kıyıda oynayarak vakit geçirdi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da gelecek hafta boyunca hava sıcaklığının 36- 38 derece arasından seyredeceği kaydedildi.



Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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