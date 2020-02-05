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Antalya'da şiddetli rüzgar (2)

ALANYA'DA YOĞUN SİSMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nce sağanak ve fırtına uyarısının yapıldığı Antalya'nın Alanya ilçesinde, gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece ölçülürken, metrekareye 1,7 kilogram yağış düştü.

05.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:46Antalya'da şiddetli rüzgar (2)

ALANYA'DA YOĞUN SİS

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce sağanak ve fırtına uyarısının yapıldığı 'nın ilçesinde, gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece ölçülürken, metrekareye 1,7 kilogram yağış düştü. Rüzgarın hızı da saatte 36 kilometreyi buldu. İlçenin yüksek kesimlerinde kalan Kütürüp, Tepe, Hacımehmetli, Bektaş, Türktaş, Paşaköy ve Asmaca mahallelerine ise yoğun sis etkili oldu. Görüş uzaklığı bazı bölgelerde 1 metrenin altına düşünce yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına park ederek, sisin dağılmasını bekledi. Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini belirterek, halkı fırtına ve sele karşı uyardı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya),



Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: DHA

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