Antalya'da şiddetli rüzgar, cam serayı yıktı

ANTALYA'nın Demre ve Kaş ilçelerinde dün gece etkili olan, zaman zaman hızı 80-90 kilometreyi bulan rüzgarda, yüzlerce dönüm seranın plastik örtüsü uçtu. Yeşilköy Mahallesi'ndeki 4 dönümlük cam sera ise yıkıldı.

Demre ve Kaş ilçelerinde dün akşam başlayan rüzgarın şiddeti, gece saatlerinde arttı. Zaman zaman hızı saatte 80-90 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yüzlerce dönüm serada hasar oluştu. Demre'nin Beymelek Mahallesi İskele mevkisinde, Köşkerler Mahallesi'nde, Kaş ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ova ve Kınık mahallelerinde yüzlerce dönüm seranın plastik örtüsü uçtu, içindeki ürünler de zarar gördü. Şiddetli rüzgar nedeniyle Yeşilköy Mahallesi'ndeki 4 dönümlük cam sera ise yıkıldı, içindeki domatesler zarar gördü.

Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi İskele mevkisinde, serasını tamir etmek isteyen Abdullah Karaduran, rüzgarın etkisiyle yere düşerek, yaralandı. Karaduran, yakınları tarafından Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan fırtınanın devam etmesi nedeniyle hasar tespitinin yapılamadığı belirtilirken, Demre'de yaklaşık 200 dönüm seranın hasar gördüğü tahmin ediliyor. Kaş'ta ise zararın Yeşilköy Mahallesi'nde yoğun olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA