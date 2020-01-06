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Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (2)

ÇOBAN VE 130 KOYUN MAHSUR KALDISerik'e bağlı Kayaburnu Mahallesi'nde Hasan Karakoyun'a ait 130 küçükbaş, ağılın bulunduğu bölgenin sel ve yağmur sularıyla dolması nedeniyle mahsur kaldı.

06.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:18 Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (2)

ÇOBAN VE 130 KOYUN MAHSUR KALDI

'e bağlı Kayaburnu Mahallesi'nde Hasan Karakoyun'a ait 130 küçükbaş, ağılın bulunduğu bölgenin sel ve yağmur sularıyla dolması nedeniyle mahsur kaldı. Adının Muhammet olduğu öğrenilen çoban, suyun yükselmesi üzerine hayvan sahibi Hasan Karakoyun'u arayıp, mahsur kaldıklarını ve su seviyesinin yükselmeye devam ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis, itfaiye ve İHH ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, zodyak botla çoban ve hayvanların bulunduğu yere giderken, hayvan sahibi Hasan Karakoyun da poşete doldurduğu ekmeklerle bota bindi. Karakoyun ve ekiplerin bulunduğu bot daha sonra bölgeye gitti. Hayvanların mahsur kaldığı noktaya kara ulaşımının olmaması nedeniyle kurtarma çalışmasının yapılamayacağı, kurtarma için çok büyük bir bot veya paletli bir kepçeyle çalışma yapılabileceği kaydedildi.

Hasan Karakoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayvanların yattığı yer sel oldu. Koyunlar, kuzular yağmurun altında kaldı. 130 hayvan var" dedi.



serik, Güncel

Kaynak: DHA

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