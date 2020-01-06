Haberler » Güncel » Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu - Haber

Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu

Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (2)ÇOBAN VE 130 KOYUN MAHSUR KALDISerik'e bağlı Kayaburnu Mahallesi'nde Hasan Karakoyun'a ait 130 küçükbaş hayvan, ağılın bulunduğu bölgenin sel ve yağmur sularıyla dolması nedeniyle mahsur kaldı.

06.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:59
'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (2)
ÇOBAN VE 130 KOYUN MAHSUR KALDI
Serik'e bağlı Kayaburnu Mahallesi'nde Hasan Karakoyun'a ait 130 küçükbaş hayvan, ağılın bulunduğu bölgenin sel ve yağmur sularıyla dolması nedeniyle mahsur kaldı. Adının Muhammet olduğu öğrenilen çoban suyun yükselmesi üzerine hayvan sahibi Hasan Karakoyun'u arayıp, mahsur kaldıklarını ve su seviyesinin yükselmeye devam ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis, itfaiye ve İHH ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, zodyak botla çoban ve hayvanların bulunduğu yere giderken, hayvan sahibi Hasan Karakoyun da poşete doldurduğu ekmeklerle bota bindi. Karakoyun ve ekiplerin bulunduğu bot daha sonra bölgeye gitti. Hayvanların mahsur kaldığı noktaya kara ulaşımının olmaması nedeniyle kurtarma çalışmasının yapılamayacağı, kurtarma için çok büyük bir bot veya paletli bir kepçeyle çalışma yapılabileceği kaydedildi.
Hasan Karakoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayvanların yattığı yer sel oldu. Koyunlar, kuzular yağmurun altında kaldı. 130 hayvan var" dedi.
Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu

Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06   TEM'de kaza: Yol trafiğe kapandı (1) - Haber
18:05   ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması - Haber
18:05   Taksim'de yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı - Haber
18:05   Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili (3) - Haber
18:03   Büyükşehir'in imar planı mahkemeden döndü - Haber
17:51   Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti - Haber
17:48   Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
15:48   Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Haber
15:33   Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım - Haber
6.01.2020 18:10:48