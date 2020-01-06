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Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu

Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (5)MANAVGAT IRMAĞI'NIN SU SEVİYESİ YÜKSELDİŞiddetli yağış Manavgat ilçesinde de etkisini gösterdi.

06.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:00
'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (5)
MANAVGAT IRMAĞI'NIN SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
Şiddetli yağış Manavgat ilçesinde de etkisini gösterdi. Yağış sonrası Manavgat Irmağı ve ilçenin simgesi olan dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nde su seviyesi yükseldi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelaledeki seyir terasları su altında kalırken, ırmak kenarındaki tesislerin bir bölümü de su altında kaldı. Şelaleyi görmek için gelen az sayıda turist ise gördükleri manzara karşısında şaşırdı.
Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu

Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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