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Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu

Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (6)YAĞIŞ SABAHA KADAR SÜRECEKAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok semtte su baskınları meydana geldi.

06.01.2020 23:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:31
'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (6)
YAĞIŞ SABAHA KADAR SÜRECEK
Antalya'nın ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok semtte su baskınları meydana geldi. İlçede etkisini sürdüren yağışın, sabaha kadar devam edeceği bildirildi. Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Yılmaz da olayın ardından bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaşadığımız sel felaketi sonucunda gece gündüz demeden tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanındayız. Meteoroloji Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre, ilçemiz genelinde sabah saat 06.00'ya kadar yer yer çok şiddetli yağmurlar devam edecektir. Vatandaşlarımızın da gerekli tedbirlerini almaları önemle rica ediyorum. Bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.
D400'DE ULAŞIM AKSADI
Öte yandan, yoğun yağış nedeniyle Muzkent Mahallesi'ndeki derenin taşması nedeniyle D400 karayolunun bir bölümü suyla kaplandı. Araçlar yolun bu bölümünden güçlükle ilerleyebildi.
Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu

Gazipaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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