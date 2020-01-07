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Antalya'da şiddetli yağıştan dolayı tarım arazileri sular altında kaldı

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 2 bin dekar araziyi su bastı.

07.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:14 Antalya'da şiddetli yağıştan dolayı tarım arazileri sular altında kaldı
'nın ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 2 bin dekar araziyi su bastı.
İlçede dün geceden bu yana etkili olan yağış, zaman zaman etkisini artırıyor. İlçenin uzak mahallelerinde oluşan su birikintilerinden dolayı ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yağışlar nedeniyle 2 bin dekar arazinin su altında kaldığı, Haskızılören Mahallesi'ndeki taş köprünün gece saatlerinde çöktüğü bildirildi.

Turistleri almak için otel giden 34 NH 0510 plakalı tur otobüsü, Kadriye ve Boğazkent mahalleleri arasındaki yoldan çıktı.
Devrilme ihtimali bulunan otobüs iki saatlik çalışmayla çekici yardımıyla kurtarıldı.

Antalya, serik, Güncel

Kaynak: AA

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