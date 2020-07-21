Antalya'da silahlı arsa kavgası: 1 yaralı

ANTALYA'da iki aile arasında çıkan arsa kavgasında Feyyaz D. (29) sol dizinden silahla yaralanırken, babası Ahmet D. ise darbedildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2853 Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meyanda geldi. Aralarında arsa anlaşmazlığı nedeniyle tartışma olan iki aile arasında tartışma çıktı. Rıza G., tartışmanın ardından Ahmet D.'ye (59) ait eve giderek tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın büyümesi üzerine Rıza G., eniştesi Ahmet D.'yi darbederken, yanında taşıdığı kurusıkıdan bozma tabancayla eniştesinin oğlu Feyyaz D.'yi sol diz kapağından vurdu. 3 el silah sesini duyan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri iki aileye mensup kişileri olay yerinen uzaklaştırdı. Sol diz kapağından vurulan Feyyaz D., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis tarafından yakalanan Rıza G., ise gözaltına alındı.

Baba Ahmet D., "Önce beni darbetti sonra oğlama tabancayla vurdu" dedi.