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Antalya'da silahlı gürültü kavgası: 1 yaralı

Antalya'da bir kişi gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı komşusu tarafından silahla yaraladı.

16.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:56Antalya'da silahlı gürültü kavgası: 1 yaralı
'da bir kişi gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı komşusu tarafından silahla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında ilçesi Kızılarık Mahallesi 2815 sokak üzerinde meydana geldi. Birbirini tanıdığı iddia edilen H.D, ile şüpheli O.N, arasında gürültü konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.N, H.D'yi silahla yaraladı. Karın boşluğundan vurulan H.D, yere yığılırken, şüpheli O.N, motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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