Antalya'da Silahlı Kavga

Antalya
'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa
ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir dernekte iki grup arasında kavga çıktı.
Bıçak, sopa ve pompalı silahın kullanıldığı kavgada bir kişi silahla, bir kişi de bıçakla yaralandı.
Yaralılar, dernekte bulunan vatandaşların araçlarıyla Atatürk
Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay yerine gelen polis ekipleri kavganın nedenini araştırırken, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Muratpaşa,kavga,Antalya
11 Aralık 2018 Salı 19:46