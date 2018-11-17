Antalya'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Antalya
'nın Serik ilçesinde, boşanma davası nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı. Atatürk Caddesi
'nde, eşinden boşanmak isteyen Rüstem U. (29) ile Selvet U. (62) ve Nasıf T. (42) kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Rüstem U. silahla ateş edilerek, babası Selvet U. (62) ile Nasıf T de sopa darbesiyle yaralandı.
Olayda ağır yaralanan 3 kişi, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Atatürk Caddesi,serik,Antalya
17 Kasım 2018 Cumartesi 01:09