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Antalya'da silahlı yağma iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da silahla tehdit ettikleri sürücünün cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

27.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:44Antalya'da silahlı yağma iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
'da silahla tehdit ettikleri sürücünün cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ramazan A'nın kullandığı otomobilin önü Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2803 Sokak'ta, hafif ticari araçtan inen 4 kişi tarafından kesildi.
Ellerinde pompalı tüfek bulunan şüphelilerin, otomobilin sağ ön camını kırarak sürücünün cep telefonunu gasbettikten sonra kaçtıkları öne sürüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki yaklaşık 40 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Abdulkadir S, Doğukan T, İlkcan D. ve Emircan B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin polisteki ifadelerinde yasa dışı bahis oynadıklarını, bu nedenle çok parası olduğunu düşündükleri Ramazan A'nın aracını durdurduklarını söylediği öğrenildi.
Olayda kullanılan pompalı tüfek, gömdükleri yerden çıkartıldı.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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