Antalya'da Silahlı Yaralama

Antalya
'da silahla vurulan kişi yaralandı.
İddiaya göre, Konyaaltı
ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi kapalı pazar yerinde Serdar Yavuz
ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yavuz'un iki bacağına 4 el ateş eden şüpheli araçla olay yerinden kaçtı.
Bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen bir doktor, Yavuz'a ilk müdahaleyi yaptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yavuz, Akdeniz Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Konyaaltı, Antalya, Güncel
Kaynak: AA