13 Mart 2019, 13:13
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Antalya'da Silindir Devrildi: 1 Yaralı

Antalya

Antalya'nın Akseki ilçesinde uçuruma devrilen silindirin sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde uçuruma devrilen silindirin sürücüsü yaralandı.

Akseki- Seydişehir kara yolu Akçeşme mevkisi yakınlarında bölünmüş yol çalışmalarının yapıldığı alanda özel bir firmaya ait Fahrettin Ateş'in (58) kullandığı iş makinesi uçuruma devrildi.

Kazada, Ateş yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi. Seydişehir, Akseki, Antalya, Güncel
Kaynak: AA