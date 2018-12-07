07 Aralık 2018, 16:00
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Antalya'da Sınava Hazırlanan Öğrenciler Eğlendi

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik başlattığı motivasyon gezileri sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik başlattığı motivasyon gezileri sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Baraj Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu kapsamda Land of Legends'ta unutulmaz bir gün yaşadı. Tema parkın en ilgi çekici yeri olan ve adrenalinin zirve noktası Roller Coaster'a binen gençler, sınav stresinden uzaklaşarak, adrenalin dolu anlar geçirdi.

Öğrencilerden Güler Deniz, gençlere verdiği desteklerden dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti.

Hız trenine binen Kepez Baraj Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Emre Kaya da "Korku ve heyecanı bir arada yaşadım. Çok farklı bir deneyim yaşadım. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Ders stresini attığım ve çok mutlu olduğum günlerden birini yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Land Of Legends'a ilk defa geldiğini belirten Uğur Kaya ise keyifli bir gün geçirdiğini kaydetti.
07 Aralık 2018 Cuma 16:00