Antalya'da Sınava Hazırlanan Öğrenciler Eğlendi

Antalya
Büyükşehir Belediyesinin, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik başlattığı motivasyon gezileri sürüyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Baraj Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri, bu kapsamda Land of Legends'ta unutulmaz bir gün yaşadı. Tema
parkın en ilgi çekici yeri olan ve adrenalinin zirve noktası Roller Coaster
'a binen gençler, sınav stresinden uzaklaşarak, adrenalin dolu anlar geçirdi.
Öğrencilerden Güler Deniz, gençlere verdiği desteklerden dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'e teşekkür etti.
Hız trenine binen Kepez
Baraj Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Emre Kaya
da "Korku ve heyecanı bir arada yaşadım. Çok farklı bir deneyim yaşadım. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Ders stresini attığım ve çok mutlu olduğum günlerden birini yaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Land Of Legends'a ilk defa geldiğini belirten Uğur Kaya
ise keyifli bir gün geçirdiğini kaydetti.
07 Aralık 2018 Cuma 16:00