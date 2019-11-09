Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik ailenin babası, ardında mektup bıraktı

Antalya'da Uncalı mahallesinde bir apartmanın 8. katında yaşayan dört kişi ölü olarak bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'e (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine durulurken, baba Selim Şimşek'in evde bıraktığı mektubun detayları gün yüzüne çıktı.

BABA ŞİMŞEK MEKTUP BIRAKTI: MADDİ SIKINTI ÇEKİYORUZ

Eve sabah saatlerinde bir kargo geldiği belirtilirken, polisin evde yaptığı incelemede, Selim Şimşek'in bıraktığı bir mektup bulundu.

NTV'nin haberine göre baba Selim Şimşek'in, mektubunda maddi sıkıntı çektiğini, dokuz aydır çalışmadığını yazdığı belirtiliyor. Babanın, "Herkesten özür diliyorum ama artık yapacak bir şeyim yok. Hayatımıza son veriyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

AFAD EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Öte yandan, ihbar üzerine eve gelen ilk ekip, evdeki kokudan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 polis memuru ve 3 sağlık görevlisinin tedavileri sürerken AFAD ekipleri özel kıyafetlerle incelemelerde bulunmak için olay yerine geldi.

BABA VE ÇOCUKLARI EL ELE

Eve giren polis ekipleri, salonda Selim Şimşek ve çocukları Ceren ile Ali Çınar'ın ele ele cansız bedenlerini buldu. Evin diğer bölümlerini de kontrol eden polis, banyoda da anne Sultan Şimşek'in cesedini buldu.

SİYANÜR ENDİŞESİYLE BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri site çevresinde güvenlik önlemi alırken, gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Şimşek ailesinin siyanür zehirlenmesine bağlı ölmüş olabileceğini belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri, diğer dairelerin kapısını çalarak binayı boşalttı. Evlerinden çıkan bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının evlerine giderken bazıları ise park ve otobüs duraklarında oturdu. Polis, ilaçlarını almak isteyen bina sakinlerinin tek tek evlerine girmesine izin verdi. Sokak ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

"KOMŞUMUZU ÇOK TANIMIYORUM"

Bir bina sakini Serkan Abacı ise, "Gürültü üzerine uyandım. Kapıyı açıp çıkınca apartman görevlisi 8'inci kattaki bir dairede 4 kişilik ailenin cansız bedenleri bulunduğunu, siyanürden zehirlenmiş olabileceğini söyledi. Ailenin cesetlerinin bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine apartmanı tahliye ediyoruz dediler. Bir tane kedim var. Onu alıp çıktım. Aileyi tanımıyorum" diyerek olayı anlattı.

İSTANBUL'DA DA BENZER DURUM YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te de benzer bir olay yaşanmıştı. Fatih'te bir evde yaşayan 4 kardeş, "Dikkat içeride siyanür var" yazılı bir not bırakmıştı. Eve giren ekipler 4 kardeşin cansız bedenine ulaşmıştı.