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Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik ailenin babası, ardında mektup bıraktı

Antalya'da siyanürden zehirlendikleri düşünülen 4 kişilik aileden baba Selim Şimşek evde bir mektup bıraktı. Baba Şimşek'in mektubunda maddi sıkıntı çektiğini ve dokuz aydır çalışmadığını yazdığı belirtiliyor.

09.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:18

'da Uncalı mahallesinde bir apartmanın 8. katında yaşayan dört kişi ölü olarak bulundu. Evdeki cesetlerin Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'e (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine durulurken, baba Selim Şimşek'in evde bıraktığı mektubun detayları gün yüzüne çıktı.

BABA ŞİMŞEK MEKTUP BIRAKTI: MADDİ SIKINTI ÇEKİYORUZ

Eve sabah saatlerinde bir kargo geldiği belirtilirken, polisin evde yaptığı incelemede, Selim Şimşek'in bıraktığı bir mektup bulundu.

NTV'nin haberine göre baba Selim Şimşek'in, mektubunda maddi sıkıntı çektiğini, dokuz aydır çalışmadığını yazdığı belirtiliyor. Babanın, "Herkesten özür diliyorum ama artık yapacak bir şeyim yok. Hayatımıza son veriyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

AFAD EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Öte yandan, ihbar üzerine eve gelen ilk ekip, evdeki kokudan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 polis memuru ve 3 sağlık görevlisinin tedavileri sürerken AFAD ekipleri özel kıyafetlerle incelemelerde bulunmak için olay yerine geldi.

BABA VE ÇOCUKLARI EL ELE

Eve giren polis ekipleri, salonda Selim Şimşek ve çocukları Ceren ile Ali Çınar'ın ele ele cansız bedenlerini buldu. Evin diğer bölümlerini de kontrol eden polis, banyoda da anne Sultan Şimşek'in cesedini buldu.

SİYANÜR ENDİŞESİYLE BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri site çevresinde güvenlik önlemi alırken, gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Şimşek ailesinin siyanür zehirlenmesine bağlı ölmüş olabileceğini belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri, diğer dairelerin kapısını çalarak binayı boşalttı. Evlerinden çıkan bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının evlerine giderken bazıları ise park ve otobüs duraklarında oturdu. Polis, ilaçlarını almak isteyen bina sakinlerinin tek tek evlerine girmesine izin verdi. Sokak ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

"KOMŞUMUZU ÇOK TANIMIYORUM"

Bir bina sakini Serkan Abacı ise, "Gürültü üzerine uyandım. Kapıyı açıp çıkınca apartman görevlisi 8'inci kattaki bir dairede 4 kişilik ailenin cansız bedenleri bulunduğunu, siyanürden zehirlenmiş olabileceğini söyledi. Ailenin cesetlerinin bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine apartmanı tahliye ediyoruz dediler. Bir tane kedim var. Onu alıp çıktım. Aileyi tanımıyorum" diyerek olayı anlattı.

İSTANBUL'DA DA BENZER DURUM YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te de benzer bir olay yaşanmıştı. Fatih'te bir evde yaşayan 4 kardeş, "Dikkat içeride siyanür var" yazılı bir not bırakmıştı. Eve giren ekipler 4 kardeşin cansız bedenine ulaşmıştı.

AntalyaAntalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik aile, evlerinde ölü bulundu

AntalyaAntalya'da siyanür şüpheli ölümde baba ve çocukların cesedi el ele bulundu

Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik ailenin babası, ardında mektup bıraktı

Antalya, Selim, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (197)
CİN ALİ:insanlar birikimlerini bitirmiş dünyadan umutlarını kesmiş canlarına kıyıyorlar ve berat Albayrak diyor ki ekonomimiz düzelecek inşallah ey hükümet insanların sessiz çığlığını duy artık insanlar ölürken bile kimseye yük olmamak istiyor siz ise çalışanlara  zam diğer temel gıda ve yaşam ürünlerine ise zam yapıyorsunuz bunun tek çaresi var ya sizin gitmeniz yada insanların umutsuzluğu sonucu intihar
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AAA:En son elektrik faturaları yüzünden bizde ya aklımızı ya canımızı yitirecez
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AAA:Devlet haydi bakalım konuşun enflasyon yüzde 8 e dustu, 2002 de 1400 yumurta alıyorduk simdi 4000 yumurta aliyir asgari ücretli diyenler su tatlı kız çocuğunun hesabını kim verecek millet cebini doldururken halk acliktan oluyor intihar ediyor Suriyelilere maaş bağlayanlar bu adama niye yardım etmiyorlar haydi herkese 3 çocuk kazansın diyenler aile sosyal politikalar bakanlığı konussun insanlar ıssız konuşun bu olayları yorumlayin
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HAKAN GÜLLE:bazıları nede olsa saltanat içinde nasılda seviniyorlardır. Oysaki Hz Ömer ne demiştir?Allah''a yemin ederim ki, Fırat kenarında bir oğlak kaybolsa (yahut bir kurt bir koyunu kapsa) korkarım ki kıyamet gününde onun bile hesabı Ömer''den sorulur!
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SANGARİUS:Allahım sen bu kulunu affet, çaresizlikten psikolojik bunalımından bu durumu gerçekleştirmiş. Biliyoruz intihar büyük günahlardan. Ama sen affedicisin yarab. Yavrular sizde babanıza kızmayın, bazen çok sevgide zarar verebiliyor, çok sevdiğinden sizide yanında götürmüş, yenge hanım iyi günde kötü günde hep beraber dediğiniz günün hatrına, sende helal et hakkını abiye. Mekanınız cennet olsun, allahım affetsin, nur içinde yatın. İnşallah bu dünyada veremediklerini orada ALLAHım nasip ederde çocuklarınla yaşar
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KEMAL:Milletin aklıyla dalga geçip simit yumurta hesabı yapanlara millet hesabını soracaktır elbet.
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CLOK:Mal olduk mal. Nereye sürerlerse ses çıkarmadan oraya gidiyoruz.
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HAMZA:buna gerçekten inanıyor musun bu millet tembel millet hesap sormaya bile erinir :D
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ŞAKO:Adnancıma cevap,canım kardeşim bu zamları biz istiyoruz onlar da veriyorlar kardeşim. Anadolu da İstanbul gibi yaparsa ancak o zaman olur.
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ŞAKO:Doğru doğru soracaktır. Yıllardır bu hesabı yapıyorlar peki millet ne yapıyor...
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