Haberler » 3. Sayfa » Antalya'da soba zehirlenmesi: 3 yaralı - Haberler

Antalya'da soba zehirlenmesi: 3 yaralı

Antalya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen üç kişi, tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

18.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:58Antalya'da soba zehirlenmesi: 3 yaralı
'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen üç kişi, tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aralarında baygınlık geçirenlerin de olduğu yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, bugün sabah 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloluk Mahallesi 1830. Sokak üzerindeki 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin yaşadığı eve gelen Mehmet , kapıyı çalmasına karşın açan olmayınca üzerinde taşıdığı yedek anahtarla kapıyı açarak eve girdi. Sobanın bulunduğu evin salonunda annesi Nigar ve babası Orhan Tekeli ile anneannesi Ayşe Çelikli'nin ise diğer odada hareketsiz yattığını gören Mehmet Tekeli, içeride yoğun bir koku olduğunu fark edince önce soba kovasını dışarıya çıkardı, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen üç kişiye ilk müdahalede bulunarak, ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Tekeli ailesinin yan komşularından esnaf Ayhan Akpınar, "Sobadan zehirlenmişler, ambulans geldi ve götürdü. Kadın biraz kötüydü ama diğerleri iyi gibiydi." dedi.

Baygınlık geçiren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Tekeli, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 13:23:38