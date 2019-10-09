Haberler » Güncel » Antalya'da soğuk hava deposunda yangın

Antalya'da soğuk hava deposunda yangın

Antalya'nın Serik ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasının yanındaki soğuk hava deposunda yangın çıktı.

09.10.2019 14:20Antalya'da soğuk hava deposunda yangın
Antalya'nın Serik ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasının yanındaki soğuk hava deposunda yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangın, hareketli anlar yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Antalya-Manavgat karayolu Serik ilçesi sınırlarında D-400 karayolu üzerinde bulunan bir zeytinyağı fabrikasının yanındaki soğuk hava deposunda yangın çıktı. Yanan deponun zeytinyağı fabrikasına ve akaryakıt istasyonuna yakın olması sebebiyle hareketli anların yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ve jandarmanın çevre güvenliği aldığı yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 8 arazöz ve 27 personel ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği soğuk hava deposunda büyük hasar oluştu.
(Mehmet Demirci-Arif Kaplan/İHA)

Antalya, serik, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:32 Baksm usta oyuncuyu ağırladı
14:26 Başkan Günel, çocuklar için dijital kütüphane kuruyor
14:31 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
14:31 Bağcılar ilçe milli eğitim müdürlüğü binası tahliye edildi
14:30 Bakan Soylu net konuştu: "Buna müsaade etmemiz mümkün değildir"
14:30 Bakan Varank, öğrencilerle "çek-at" oynadı
14:30 Spor fenerbahçe'ye voleybolda yeni sponsor
9.10.2019 14:32:25