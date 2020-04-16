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Antalya'da sokağa çıkan 955 kişiye idari işlem

Antalya'da sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için denetimler devam ediyor.

16.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:09
Antalya'da sokağa çıkan 955 kişiye idari işlem
Antalya 'da sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için denetimler devam ediyor. Bugüne kadar sokağa çıkma yasağına ve sosyal mesafe kuralına uymayan 955 kişiye emniyet ve jandarma ekipleri idari işlem uyguladı. Hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağının ardından özellikle 20 yaş altı gençlerin yasağa uymama oranında büyük bir artış olduğu görüldü.

Antalya'da yeni tip korona virüs ile mücadele büyük bir titizlikle devam ediyor. Vali Münir Karaloğlu başkanlığında yürütülen İl Hıfzıssıhha Kurulu kentte her geçen gün yeni tedbirler almaya devam ediyor. Kentte tedbirlerin uygulanması, huzur ve güvenliğin sağlanması için görev başında olan emniyet ve jandarma ekiplerince kurallara uymayan vatandaşlara idari ve adli işlemler uygulanıyor.

Hafta sonu yasağından sonra oranlar arttı

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının ardından Antalya sokaklarında yoğunluk arttı. Bununla birlikte sokağa çıkma yasağına uymayıp alınan bu karara uymayan vatandaşlara uygulanan ceza oranları da arttı. 15 Mart-10 Nisan tarihleri arasında (65 yaş üstü) 66 kişi ve (20 yaş altı) 106 kişi olmak üzere toplamda 172 kişiye 81 bin 416 TL idari para cezası uygulanırken, hafta sonu sokağa çıkma yasağının ardından sadece 13-15 Nisan tarihlerinde ise (65 yaş üstü) 6, (20 yaş altı) 77, toplamda 83 kişiye 58 bin 236 TL idari para cezası uygulandı.

Ortaya çıkan tabloda, hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağının ardından özellikle 20 yaş altı gençlerin yasağa uymama oranında büyük bir artış olduğu görüldü.

Vali Karaloğlu çağrıda bulundu

Sosyal medya hesaplarından vatandaşlara uyarıda bulunan Vali Karaloğlu, korona virüsle mücadelenin devam ettiğini vurgulayarak vatandaşlara havaların ısınmasından dolayı gevşememeleri ve kurallara uymaya devam etmeleri noktasında çağrı yaptı. Bu süreçte keyfi olarak sokağa çıkmanın kul hakkı olduğunu belirten Karaloğlu, vatandaşları zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları noktasında uyardı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Münir Karaloğlu, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa
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