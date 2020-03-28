Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'da sokağa çıkanlar için "dezenfektan tüneli" oluşturuldu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmak zorunda kalanlar için oluşturulan dezenfektan tüneli, ilgi görüyor.

28.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:42
Antalya'da sokağa çıkanlar için
Antalya 'nın Elmalı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmak zorunda kalanlar için oluşturulan dezenfektan tüneli, ilgi görüyor.
Elmalı Belediyesi zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için evlerinden çıkan ve evlerine geri dönen vatandaşlar için Elmalı Müzesi önüne dezenfektan tüneli kurdu. Vatandaşları kurulan dezenfektan tüneline yoğun ilgi gösterdi.
Belediye Başkanı Halil Öztürk, koronaviürüsüyle mücadele kapsamında bir çok tedbirler aldıklarını, başarılı olmanın tek yolunun ise sosyal izolasyon ve hijyene dikkat etmek olduğunu söyledi.
Zor bir dönemden geçildiğini belirten Öztürk, "Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokağa çıkmak durumunda kalan vatandaşlarımız için kendi imkanlarımızla bir dezenfektan tüneli oluşturduk. Burada evlerinden çıkan vatandaşlarımız kıyafetleri üzerinde oluşan zararlıları dezenfekte ederken, aynı şekilde evlerine dönen vatandaşlarımız da eğer dışarıdan bir virüs üzerilerinde varsa eve gitmeden dezenfekte yapabilecekler." diye konuştu.
Öztürk, tünelin içindeki dezenfekte malzemesinin insan sağlığına hiçbir zararlı etkisinin olmadığını ama en büyük tedbirin evlerde kalmak olduğunu vurguladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Halil Öztürk, Antalya, Elmalı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da sokağa çıkanlar için 'dezenfektan tüneli' oluşturuldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Hükümete, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi için çağrıda bulundu Haberler
Hükümete, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi için çağrıda bulundu
İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Haberler
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi Haberler
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi
İran’da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:17: Osmangazi'de 200 bin konteyner ilaçlanıyor - Haber 14:16: Bodrum sahilleri sessizliğe büründü - Haber 14:16: Orta ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı - Haber 14:16: Aydın'da davul zurnayla eğlence yapan 8 kişiye 392'şer lira ceza - Haber 14:15: AB Yüksek Temsilcisi Borrell ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'yi görüştü - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler