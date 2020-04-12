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Antalya'da sokağa çıkma yasağı boyunca sokak hayvanları unutulmadı

Antalya'nın belediyeleri ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteği sağlıyor.

12.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:46
Antalya'da sokağa çıkma yasağı boyunca sokak hayvanları unutulmadı
Antalya 'nın belediyeleri ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteği sağlıyor.
Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kepez İlçe Jandarma ekipleri, sokağa çıkma yasağı sonrası dışarıya çıkamayan hayvanseverlerin yerine sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu noktalara mama, yem ve su bıraktı.
Finike Belediyesi ekipleri ise hayvanseverlerden temin ettikleri mama ve yemları barınaklara ulaştırdı.
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, zor günlerin geride kalacağı güne kadar sosyal belediyecilik çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini kaydetti.
Polis, jandarma ve kaymakamlık görevlileriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Geyikçi, "Hayvansever hemşehrilerimiz barınakta yaşamını sürdüren dostlarımız için mama temin etti. Belediye olarak hayvansever dostlarımıza lojistik destek sağladık. Araçlarımız ile mamaları barınağa ulaştırdık. Yine sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanlara mama verdik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Güncel
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