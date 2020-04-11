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Antalya'da sokağa çıkma yasağı sonra polis ve jandarmanın uygulaması sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma yasağı sonrasında polis ve jandarma ekipleri uygulamalara devam ediyor.

11.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:28
Antalya'da sokağa çıkma yasağı sonra polis ve jandarmanın uygulaması sürüyor
Antalya 'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma yasağı sonrasında polis ve jandarma ekipleri uygulamalara devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Serik'te jandarma ekipleri, Gebiz ve Abdurrahmanlar mahallelerinde, polis ekipleri ise ilçe merkezinde araçları durdurarak sürücü ve yolculara kimlik kontrolleri yapıyor.
Ekipler, kontroller sırasında sokağa çıkmaması gereken vatandaşlara uyarıda bulunarak, cezai işlem uyguluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Polis, Güncel
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